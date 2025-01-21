حادث سطيف.. ارتفاع الحصيلة إلى 14 جريحا

ارتفعت حصيلة المصابين جراء حادث المرور الذي وقع على مستوى الطريق الاجتنابي للطريق الوطني رقم 75 ، بلدية الأوريسية بولاية سطيف، إلى 14 جريحا.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أن الحادث خلف إصابة 14 شخصا، إثنين منهم تم إسعافهما في عين المكان. أما آخرين تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

وكانت ذات المصالح، قد تدخلت على الساعة 08سا 48د من أجل حادث اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين و شاحنة على مستوى الطريق الاجتنابي للطريق الوطني رقم 75، بلدية الأوريسية و دائرة عين أرنات. وأعلنت إصابة 11 شخصا بجروح في حصيلة أولية.

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