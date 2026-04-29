حادث سطيف.. ارتفاع الحصيلة إلى 37 جريحا

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث المرور الذي وقع صبيحة اليوم الأربعاء، على مستوى الطريق الوطني رقم 05، بلدية ودائرة سطيف، والمتمثل في انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين من الحجم الكبير، إلى 37 جريحا.

وكانت وحدات الحماية المدنية سطيف قد تدخلت صبيحة اليوم على الساعة 06و50د من أجل حادث انحراف وانقلاب. حافلة لنقل المسافرين من الحجم الكبير على الطريق الوطني رقم 5 عراعير بلدية قجال شرق سطيف.

حيث خلف الحادث إصابة 37 شخصا بأضرار متفاوتة الخطورة أغلبهم رجال تتراوح أعمارهم بين 18سنة و73سنة. أين تم إسعافهم وإجلاءهم إلى استعجالات المركز الاستشفائي الجامعي سطيف ومستشفى العلمة. بتسخير 15سيارة إسعاف و4 شاحنات تدخل، بقيادة مدير الحماية المدنية للولاية ورئيس الوحدة الرئيسة سطيف والعلمة.

