حادث سكيكدة.. إرتفاع حصيلة الضحايا إلى 21 شخصا

خلف حادث مرور شهده الطريق الوطني رقم 43 في شطره المار ببلدية الحدائق في سكيكدة، إصابة 21 شخصا من بينهم 19 طالب وطالبة من بجامعة 20 توت.

وحسب ما توفر من معلومات فإن الحادث نجم اثر إصطدام حافلة من طويوطا كواستر بشاحنة بالقرب من الإقامة الجامعية رقم 5 بالحدائق.

هذا وقد تم تحويل الضحايا إلى مستشفى عاصمة الولاية بعد أن تم تقديم لهم الاسعافات الاولية من قبل عناصر الحماية المدنية.

إلى ذلك كشفت مصادر طبية للنهار بأنه لم تسجل حالات خطيرة وسط المصابين.