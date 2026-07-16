حادث سكيكدة.. ارتفاع الحصيلة إلى قتيل و31 جريحا

أعلنت مصالح الحماية المدنية لولاية سكيكدة، عن ارتفاع عدد ضحايا حادث المرور الذي وقع صبيحة اليوم، إلى قتيل و31 جريحا.

وكانت ذات المصالح قد تدخلت مصالحنا في وقت سابق من أجل حادث مرور تمثل في انحراف وانقلاب حافلة. لنقل المسافرين وسقوطها في منحدر بحوالي 30 متر بالمكان المسمى طريق شاطئ واد بيبي بسكيكدة.

حيث خلف الحادث كحصائية أولية وفاة طفل يبلغ من العمر 15 سنة وإصابة 31 شخصا بإصابات متفاوتة وحالة صدمة.

فيما لاتزال عملية الإسعاف والإنقاذ متواصلة مع تحويل المصابين إلى المستشفى.

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