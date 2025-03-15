حادث سكيكدة.. ارتفاع الحصيلة إلى 11 جريحا

ارتفعت حصيلة حادث المرور الذي وقع صباح اليوم، على مستوى الطريق الوطني رقم 44. منطقة الزاوية، بلدية عزابة بولاية سكيكدة، إلى 11 جريحا.

وكانت مصالح الحماية المدنية، قد أعلنت في وقت سابق عن تسجيل حادث مرور تمثل في إصطدام بين سيارة و حافلة لنقل المسافرين. على مستوى الطريق الوطني رقم 44 منطقة الزاوية، بلدية و دائرة عزابة.

مشيرة أن الحادث أسفر في حصيلة أولية عن إصابة 8 أشخاص.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور