حادث عنصري صادم.. مقبرة أمريكية ترفض دفن ضابط لأنه أسود البشرة

في حادث صادم، يعبر عن الفكر العنصري، رفضت مقبرة في لويزيانا بأمريكا، دفن ضابط شرطة لأنه أسود البشرة.

وكان سايمن، البالغ 55 عامًا، نائب عمدة يعيش في أوبرلين، وهي بلدة تقع على بعد 320 كيلومترًا غرب نيو أورلينز.

وكان سيمنز قد خدم في قوة الشرطة المحلية لمدة 15 عامًا ، وفقًا لنعيه.

كما كان والدا بالتبني ، حيث قام بتربية 72 طفلاً على مدار الـ 16 عامًا الماضية.

ووصفت أرملة الضابط داريل سيمين في تصريح لـ cbc newsالأمر بالصادم، لحرمانه من الدفن لأنه أسود.

وعندما حاولت أرملته كارلا سيمين وأطفالهم شراء قطعة أرض في أوكلن سبرينغز، أخبرهم أحد الموظفين أنها مقبرة “للبيض فقط”.

ووصف رئيس مجلس إدارة المقبرة، السياسة القديمة بأنها مروعة وغبية.

ونصح المقابر الجنوبية الأخرى بالتحقق من لوائحها الداخلية لمعرفة ما إذا كانت لديها أنظمة عنصرية مماثلة.

ويأتي هذا الحادث الصادم بعد أكثر من 50 عامًا على إقرار قانون الحقوق المدنية الأمريكي.