حادث عين الدفلى.. إرتفاع حصيلة الضحايا إلى 4 وفيات

سجلت ولاية عين الدفلى صباح اليوم حادث مرور أليم، أسفر في حصيلته النهائية عن وفاة 4 أشخاص “رجال” تتراوح أعمارهم بين 35 و57 سنة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، كانت مصالح الحماية المدنية قد تدخلت في حدود الساعة 08سا 40د على مستوى الطريق الوطني رقم 04 ببلدية الحسينية، التابعة لدائرة بومدفع، إثر وقوع اصطدام عنيف بين سيارة سياحية وشاحنة، ما أدى إلى انحرافهما وسقوطهما من منحدر.

وقد قامت الفرق المتدخلة بتحويل جثامين الضحايا الأربعة إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي. بعد استكمال الإجراءات الميدانية اللازمة في موقع الحادث.