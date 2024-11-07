حادث عين الدفلى..تحويل حركة المرور إلى هذا الاتجاه

أعلن مركز الإعلام والتنسيق المروري “طريقي”، عن تحويل حركة المرور عقب الحادث المروري الذي شهدته ولاية عين الدفلى.

وقام الدرك الوطني بتحويل الحركة، لمستعملي الطرق المتواجدين حاليا بالطريق السيار شرق غرب الرابط بين بلديتي بومدفع وخميس مليانة بإتجاه وهران عبر محول عين السلطان (جندل).

وسجل الدرك الوطني حادث مرور فجر اليوم الخميس، بالطريق السيار شرق غرب على مستوى خميس مليانة. تمثل في إنحراف شاحنة لنقل البضائع وانقلابها.

ووقع الحادث بمنحدر خميس مليانة ولاية عين الدفلى، أدى إلى توقف حركة السير تماما بالطريق السيار “شرق غرب” خميس مليانة إتجاه وهران. ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح بسبب التوقف المفاجئ.