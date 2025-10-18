حادث قالمة.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 18 إصابة

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث المرور الذي وقع زوال اليوم السبت، بقالمة، إلى 18 إصابة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية، تمثل الحادث، في اصطدام تسلسلي لشاحنة نقل الحصى من نوع “شاكمان” بـ14سيارة. منها سيارة أجنبية بترقيم دولة تونس.

ووقع الحادث بقرية باجي مختار، ببلدية مجاز الصفاء، بدائرة بوشقوف، في الطريق الوطني 16 الرابط بين ولايتي عنابة، وسوق أهراس.

وخلّف الحادث 18 مصابا من بينهم مصاب في حالة حرجة، له إصابة بالغة في الرأس. ومنهم مصابين من جنسية تونسية، إصابتهما خفيفة.