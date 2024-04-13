حادث قسنطينة.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى قتيلين و33 جريحا

أكدت مصالح الحماية المدنية، ارتفاع عدد ضحايا حادث المرور الذي وقع على مستوى الطريق السيار شرق غرب منطقة زواعي بلدية و دائرة قسنطينة، إلى قتيلين و33 جريحا.

حيث تم نقل الحالتين المتوفيتين إلى مصلحة حفظ الجثث واسعاف الجرحى ونقلهم الى المستشفى المحلي.

يشار أن الحادث تمثل في إنحراف وإنقلاب حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط (الجزائر -عنابة). وتسبب في وفاة شخصين وإصابة 14 آخرين كحصيلة أولية.

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