حادث قسنطينة..الوالي يطمئن على حالة المصابين و يقف على ظروف التكفل بهم

تنقل والي ولاية قسنطينة عبد الخالق صيودة، رفقة اللجنة الأمنية و مديرة الصحة و السكان الى مصلحة الإستعجالات بمستشفى ديدوش مراد. و مصلحة الإستعجالات الطبية بالمستشفى الجامعي ابن باديس للاطمئنان على حالة المصابين والوقوف على عملية التكفل بهم. وهذا على إثر حادث المرور الذي وقع صباح اليوم الاثنين في حدود الساعة 7 و 50 دقيقة. على مستوى الطريق الوطني رقم 27 العين الحمراء ببلدية بني حميدان. والناتج عن اصطدام حافلة لنقل المسافرين (تعمل على خط واد سوف - جيجل) وشاحنة .

وأكد الوالي على تجنيد كل الإمكانيات من أطباء وشبه طبيين ومصالح الحماية المدنية. والمصالح الأمنية للتكفل الأمثل بالمصابين. إضافة إل التكفل النفسي خاصة بفئة الأطفال. اما فيما يخص مغادرة المصابين بعد التأكد من سلامتهم طلب التكفل بنقلهم نحو مقر إقامتهم.