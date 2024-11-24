حادث قسنطينة.. وفاة إمرأة وإصابة 27 آخرين

ارتفعت حصيلة حادث المرور المروع الذي وقع صبيحة اليوم الأحد، على مستوى الطريق الوطني رقم 27 ، ببلدية و دائرة حامة بوزيان بولاية قسنطينة، إلى 27 مصابا فيما توفيت امرأة كانت في حالة حرجة.

وكانت مصالح الحماية المدنية قد أعلنت عن تسجيل إصابة 16 شخص في حادث تصادم تسلسلي. بين شاحنة و حافلة لنقل المسافرين تعمل خط (ميلة-قسنطينة). و ثلاثة سيارات على مستوى الطريق الوطني رقم 27 ، ببلدية و دائرة حامة بوزيان.

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