حادث مأساوي.. غرق طفلين في مجمع مائي ببرج بوعريريج

تمكن أعوان الحماية المدنية بولاية برج بوعريريج، من انتشال جُثتي طفلين غرقا في مجمع مائي مخصص للسقي، بالمنطقة الفلاحية لمغاسل ببلدية سيدي امبارك.

وأوضحت المصالح نفسها، أنها تدخلت من أجل البحث عن طفلين غرقا في المجمع المائي. أين تم انتشال جثتيهما وهما من جنس ذكر يبلغان من العمر 08 و 11 سنة. تم تحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

و سُخّر لهذا التدخل فرقة الغطاسين، شاحنة إنقاذ وسيارة إسعاف.

