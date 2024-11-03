حادث مرور إن قزام.. ارتفاع عدد الضحايا إلى 7 قتلى و19 جريح

ارتفع عدد ضحايا حادث المرور الذي وقع مساء اليوم الأحد، في ولاية إن قزام إلى مصرع 7 أشخاص وإصابة 19 آخرين.

وكانت آخر حصيلة تشير إلى إصابة 8 أشخاص، اثر هذا الحادث الأليم .

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث تسبب في وفاة 7 أشخاص وإصابة 19 آخر لهم حروق وجروح مختلفة تم اسعافهم ونقلهم الى المستشفى المحلي.

فيما تحويل الوفيات ”متفحمين” إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة.

وللإشارة، فإن الحادث تمثل في اصطدام بين سيارتين نفعيتين متبوع بحريق على مستوى الطريق الوطني رقم 01 اتجاه تامنغست بلدية و دائرة ان قزام.