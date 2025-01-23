حادث مرور العاصمة..الدرك الوطني يفتح تحقيقا

أمرت الفرقة الاقليمية الدرك الوطني بالدار البيضاء بفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث الذي وقع امسية اليوم بين 3 مركبات: حافلة لنقل المسافرين قادمة من الجمهورية في اتجاه واد السمار، ومركبة خفيفة نوع سيتروين برلينڨو و شاحنة قادمتان من الاتجاه المقابل.

وقد أسفر الحادث عن إصابة 14 شخص نقلو الى مستشفى زميرلي بالحراش لتلقي الاسعافات

للاشارة تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل حادث اصطدام تسلسلي. بين شاحنة و حافلة لنقل المسافرين و سيارة،بالمكان المسمى الجمهورية ببلدية الكاليتوس دائرة براقي.