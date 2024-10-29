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حادث مرور تندوف.. ارتفاع عدد الضحايا إلى 5 قتلى و4 جرحى

بقلم النهار أونلاين
حادث مرور تندوف.. ارتفاع عدد الضحايا إلى 5 قتلى و4 جرحى
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ارتفع عدد ضحايا حادث المرور الذي وقع مساء اليوم الثلاثاء، في ولاية تندوف إلى مصرع 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين بجروح بليغة.

في حصيلة أعلنت عنها قيادة الدرك الوطني عبر صفحتها المختصة في الإعلام المروري “طريقي”.

وكانت آخر حصيلة تشير إلى مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين، اثر هذا الحادث الأليم .

وللإشارة، فإن الحادث تمثل في اصطدام بين سيارة أجرة وشاحنة بالطريق الوطني رقم 50. حوالي 70 كلم عن بلدية أم العسل اتجاه بشار ببلدية أم العسل ودائرة تندوف.

رابط دائم : https://nhar.tv/1Y5Ls
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