حادث مرور تندوف.. ارتفاع عدد الضحايا إلى 5 قتلى و4 جرحى
بقلم النهار أونلاين
ارتفع عدد ضحايا حادث المرور الذي وقع مساء اليوم الثلاثاء، في ولاية تندوف إلى مصرع 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين بجروح بليغة.
في حصيلة أعلنت عنها قيادة الدرك الوطني عبر صفحتها المختصة في الإعلام المروري “طريقي”.
وكانت آخر حصيلة تشير إلى مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين، اثر هذا الحادث الأليم .
وللإشارة، فإن الحادث تمثل في اصطدام بين سيارة أجرة وشاحنة بالطريق الوطني رقم 50. حوالي 70 كلم عن بلدية أم العسل اتجاه بشار ببلدية أم العسل ودائرة تندوف.
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