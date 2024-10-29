حادث مرور تندوف.. ارتفاع عدد الضحايا إلى 5 قتلى و4 جرحى

ارتفع عدد ضحايا حادث المرور الذي وقع مساء اليوم الثلاثاء، في ولاية تندوف إلى مصرع 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين بجروح بليغة.

في حصيلة أعلنت عنها قيادة الدرك الوطني عبر صفحتها المختصة في الإعلام المروري “طريقي”.

وكانت آخر حصيلة تشير إلى مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين، اثر هذا الحادث الأليم .

وللإشارة، فإن الحادث تمثل في اصطدام بين سيارة أجرة وشاحنة بالطريق الوطني رقم 50. حوالي 70 كلم عن بلدية أم العسل اتجاه بشار ببلدية أم العسل ودائرة تندوف.