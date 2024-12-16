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أخبار الجزائر

حادث مرور تيارت.. ارتفاع عدد الضحايا إلى 5 قتلى و5 جرحى

بقلم خالد زوبيري
حادث مرور تيارت.. ارتفاع عدد الضحايا إلى 5 قتلى و5 جرحى
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ارتفع عدد ضحايا حادث المرور الذي وقع مساء اليوم الاثنين، في ولاية تيارت إلى 5 قتلى وإصابة 5 آخرين.

وكانت آخر حصيلة تشير إلى وفاة 4 أشخاص وإصابة 6 أشخاص، إثر هذا الحادث الأليم.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، في بيان لها عبر صفحتها على فيسبوك. بأن الحادث تمثل في اصطدام بين سيارتين، في حدود الساعة 21:07. بالطريق الوطني رقم 14، المكان المسمى منطقة معيزية بلدية ودائرة فرندة.

وخلّف الحادث وفاة 5 أشخاص و إصابة 5 آخرين بجروح مختلفة تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي. فيما تم تحويل الوفيات إلى مصلحة حفظ الجثث.

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