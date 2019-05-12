حادث مرور خطير بعد اصطدام عدة سيارات ببعضها عقب الإفطار مباشرة بالعاصمة

عرف الطريق السريع الرابط بين بلديتي بن عكنون وبئر مراد رايس، حادث مرور خطير اليوم، وذلك عقب الإفطار مباشرة.

وخلف الحادث خسائر مادية بالغة، حيث شهد الطريق اصطدام عدة سيارات ببعضها البعض، ما أدى إلى انحراف إحداها من نوع”رونو”

عن الطريق ونزولها إلى مجرى مياه الصرف، في حين انقلبت أخرى من نوع فولسفاغن، بعدما انكسر كامل زجاجها وتضرر كبير

بالجهة الأمامية، في حين تعرضت سيارات أخرى لأضرار طفيفة، في وقت لم يتم تقييم الأضرار البشرية، حيث تم نقل

الضحايا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات، أين تسبب الحادث في شلل حركة المرور عبر الطريق السريع.