حادث مرور خطير يُخلف إصابة عدة مواطنين بينهم مسؤولين بتمنراست

فاجأت شاحنة ذات الوزن الثقيل مواطنين واقفين بجانب الطريق الوطني رقم 01 في مدخل مدينة أمسل بتمنراست، أين فقد السائق السيطرة عليها.

وكان الضحايا، يتحاورون مع رئيس دائرة ونائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لتمنراست، قبل أن تصطدم الشاحنة بـ4 سيارات سياحية قادمة في الإتجاه المعاكس.

وأصيب خلال الحادث مواطنيين منهم رئيس دائرة ونائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لتمنراست.

وتنقل مصطفى قريش، والي الولاية، على جناح السرعة إلى مستشفى مصباح بغداد، ليقف على الحالة الصحية للمصابين ويطمأن عليهم.

وتحدث الوالي مع الطاقم الطبي والشبه الطبي لمتابعة حالة المصابين.

للعلم، غادر معظم المصابين في هذه اللحظات المستشفى، وهم في صحة وعافية.