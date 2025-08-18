حادث مرور عين الدفلى..الأمينة العامة للولاية تزور المصابين

تنقّلت الأمينة العامة لولاية عين الدفلى، صبيحة يوم أمس الأحد، إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية بخميس مليانة. مرفوقة بالسلطات المحلية قصد متابعة الوضع الصحي للمصابين في حادث المرور الأليم. الذي وقع بالطريق السيّار شرق-غرب، على مستوى منحدر سيدي عابد ببلدية عين السلطان. في المقطع الرابط بين خميس مليانة وولاية وهران.

وقد نجم الحادث عن اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط بسكرة–وهران وشاحنة.

يذكر أن الحادث أسفر عن وفاة أربعة أشخاص إلى جانب إصابة 36 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة. تم نقلهم على جناح السرعة إلى المؤسسات الصحية لتلقي العلاج اللازم.

وتم اسداء تعليمات صارمة لتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين. وضمان التكفل الأمثل بهم. مع التمنيات بالشفاء العاجل للجميع.

كما تم تقديم واجب العزاء والمواساة لعائلات الضحايا، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته. وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان.