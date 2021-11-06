حادث مرور في أدرار.. وفاة طفلين وإصابة 7 أشخاص آخرين

خلف حادث مرور خطير وقع في حدود الساعة 19.30 من ليلة السبت الى الأحد وفاة طفلين واصابة 7 اشخاص اخر مرورين.

وحسب ما افادت به مصالح الحماية المدنية بعد تدخل عناصر الوحدة الثانوية بتسابيت فإن حادث مرور وقع بمحور الدوران بقصر لعياد.

كما تمثل الحادث في إصدام سيارتين سياحيتين، حيث خلف وفاة طفلين وإصابة 7 أشخاص. كما تتراوح أعمارهم مابين شهرين و 55 سنة بجروح متفاوة الخطورة.

حيث نقلوا من طرف عناصر الحماية إلى العيادة المتعددة الخدمات بتسابيت. وهي نفس المنطقة التي شهدت حادثا مماثلا قبل أقل من اسبوع خلف 4 قتلى و12 جريحا.

الدراجات النارية تتسبب في 3852 حادث مرور

وتسبب سائقوا الدراجات النارية خلال الـ9 أشهر الأخيرة في 3852 حادث مرور ، وتورطوا في 21.065 بالمائة من إجمالي حوادث المرور.

وذكرت المندوبية الوطنية للأمن في الطرق، أن حوادث المرور التي تسببت بها الدراجات النارية خلفت 963 قتيل خلال 4 أشهر. وكشفت المكلفة بالإعلام بالمندوبية فاطمة بن خلاف، أنه تم تسجيل 7883 حادث مرور خلف 963 قتيل و2459 جريح.

وحسب آخر المعطيات، تسببت الدراجات النارية خلال 5 أشهر الأخيرة في أزيد من 1200 حادث مرور هذه السنة. وهو ما يعدّ الثالث عالميًا بـ 11 قتيلاً كل 24 ساعة.

كما تمّ تسجيل أكثر من ألف على مستوى شبكة الطرقات الوطنية في عدة ولايات. تسبب فيها سائقي الدراجات النارية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية.

وسجلت المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرق سجلت خلال الثلاثي الأول 1202 بسبب سائقو الدراجات النارية. بمجموع 5874 حادث سُجّل عبر الطرقات الوطنية خلال السنة الجارية وأسفر عن هلاك 670 شخصًا وإصابة 7747 آخرين.

كما أشارت ذات المسؤولة أن نحو 20 بالمائة من الحوادث التي تسبب فيها سائقوا الدراجات النارية، أغلبها نتيجة السرعة المفرطة. والتجاوزات الخطيرة وعدم ارتداء الخوذات الواقية للرأس.

حيث سجلت وحدات الحماية المدنية 1786 تـدخـل من أجل 1026 أدت إلى وفاة 30 شخص و جرح 1187 آخرين.

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