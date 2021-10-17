حادث مرور قسنطينة.. ارتفاع الحصيلة إلى 25 ضحية

إرتفع عدد الجرحى في حادث إصطدام حافلة لنقل المسافرين بسيارتين في ولاية قسنطينة إلى 25 جريحا.

الحادث وقع على مستوى الطريق الولائي 101 ببلدية الخروب، زوال اليوم الأحد. أسفر عن إصابة 25 شخصا بجروح تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي.

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