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أخبار الجزائر

حادث مرور قسنطينة.. ارتفاع الحصيلة إلى 25 ضحية

بقلم حيدر فطومة
حادث مرور قسنطينة.. ارتفاع الحصيلة إلى 25 ضحية
حادث مرور
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إرتفع عدد الجرحى في حادث إصطدام حافلة لنقل المسافرين بسيارتين في ولاية قسنطينة إلى 25 جريحا.

الحادث وقع على مستوى الطريق الولائي 101 ببلدية الخروب، زوال اليوم الأحد. أسفر عن إصابة 25 شخصا بجروح تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي.

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