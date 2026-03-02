حادث مرور مميت بعين الصفراء يخلف وفاة وإصابة على الطريق الوطني رقم 06

شهدت مدينة عين الصفراء، مساء اليوم الاثنين، حادث مرور مميت، تمثل في اصطدام عنيف بين شاحنة ذات مقطورة وسيارة سياحية، بالطريق الوطني رقم 06.

وحسب بيان لخلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية لمصالحها بعين الصفراء في حدود الساعة 17:24 مساءً. عقب تلقيها بلاغًا حول وقوع حادث مرور بالمكان المسمى الحجرة المكتوبة، على بعد حوالي 10 كلم باتجاه ولاية بشار.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص يبلغ من العمر 53 سنة في عين المكان. تم تحويل جثمانه إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوضياف بعين الصفراء.

وخلف الحادث أيضًا إصابة شاب يبلغ من العمر 27 سنة بجروح متفاوتة وحالة صدمة، قدمت له الإسعافات الأولية بعين المكان. قبل إجلائه إلى المؤسسة الاستشفائية ذاتها لتلقي العلاج.

وتجدد مصالح الحماية المدنية دعوتها إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر واحترام قوانين المرور لتفادي مثل هذه الحوادث الأليمة. مؤكدة أنها تبقى “أقرب منكم” عبر الرقمين 1021 و14.