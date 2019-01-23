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حادث مرور مميت بين عين بويحي والعبادية بعين الدفلى

أخبار الجزائر
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حادث مرور مميت بين عين بويحي والعبادية بعين الدفلى عين الدفلى
بقلم عباس عادل

وقوع حادث مرور مساء يوم الأربعاء تمثل في اصطدام عنيف بين سيارة نفعية وأخرى سياحية بعين الدفلى .

الحادث وقع بالطريق الولائي رقم 3 الرابط بين عين بويحي والعبادية.

وتشبب ففي وفاة شخصين واصابة 10 اخرين بجروح، حيث تنقلت مصالح الحماية المدنية بعين الدفلى إلى عين المكان.

اين تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين قبل أن يتم نقلهم إلى كل من  مستشفى  وسيدي بوعبيدة والعطاف لتلقي العلاج اللازم.

ونقل جثة الضحيتان إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى العطاف.

كما تم فتح تحقيق من طرف عناصر الدرك الوطني لتحديد سبب الحقيقي لوقوع الحادث.


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