حادث مرور يخلف إصابة 14 لاعبا من فريق شبيبة مستقبل أرزيو

تعرض 14 عنصرا من لاعبي، وطاقم فني، لفريق شبيبة مستقبل أرزيو، لإصابات متفاوتة، إثر تعرض الحافلة المقلة للفريق، لحادث مرور خطير.

وخلال عودتهم، من المباراة التي جمعتهم بأمل عمي موسى، لحساب الجولة الأولى، من قسم الجهوي الأول، تعرضت حافلة شبيبة مستقبل أرزيو، لإنحراف، على مستوى الطريق الوطني رقم 4.

وخلف الحادث، إصابة 14 عنصرا، تتراوح أعمارهم بين 17 و67، من لاعبين، وطاقم فني، من بينهم مصاب في حالة خطيرة، تم نقلهم من طرف الحماية المدنية، للمستشفى.

وغادر أغلبية المصابين، العيادة المتعددة الخدمات بواد الجمعة، ومستشفى محمد بوضياف، بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة.