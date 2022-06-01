حادث مرور  يخلف ضحية على الطريق الرابط بين حاسي مسعود وورقلة

خلف حـادث مرور وقع صبيحة اليوم، ضحية واحدة، اثر اصطدام شاحنة مع سيارة سياحية على الطريق الوطني رقم 49 في شطره الرابط بين مدينة ورقلة وحاسي مسعود.

وبالضبط في النقطة الكلومترية 60، حيث تدخلت مصالح الحماية المدانية لاجلاء الضحية إلى المستشفى.

كما فتحت من جهتها مصالح الدرك الوطني تحقيقا امنيا لمعرفة الاسباب الحقيقية وراء وقوع هذا الحادث الأليم.

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