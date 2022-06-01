حادث مرور يخلف ضحية على الطريق الرابط بين حاسي مسعود وورقلة
خلف حـادث مرور وقع صبيحة اليوم، ضحية واحدة، اثر اصطدام شاحنة مع سيارة سياحية على الطريق الوطني رقم 49 في شطره الرابط بين مدينة ورقلة وحاسي مسعود.
وبالضبط في النقطة الكلومترية 60، حيث تدخلت مصالح الحماية المدانية لاجلاء الضحية إلى المستشفى.
كما فتحت من جهتها مصالح الدرك الوطني تحقيقا امنيا لمعرفة الاسباب الحقيقية وراء وقوع هذا الحادث الأليم.
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تسبب حادث مرور ، بولاية ورقلة في إصابة 19 شخصا بجروح متفاوتة إثر اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وسيارة.
وحسب المعلومات المتوفرة، فقد وقع حادث مرور صبيحة اليوم الإثنين وتمثل في اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين بسيارة. حيث وقع في حدود الساعة 07:50. كما وقع الحادث بالطريق الوطني رقم 49 بعين البيضاء بدائرة سيدي خويلد.
من جهتها تدخلت مصالح الحماية المدنية بولاية ورقلة على جناح السرعة بـ 4سيارات اسعاف وشاحنة اطفاء لإجلاء الجرحى نحو المستشفى وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين.
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ورقلة: وفاة 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين بجروح في حادث مرور
تسبب حادث مرور وقع بولاية ورقلة، في الفاتح فيفري الفارط، في وفاة 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين بجروح متفاوتة.
وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية ورقلة على الساعة 06 و 27 دقيقة. على إثر حادث مرور يتمثل في إصطدام بين حافلة، شاحنة ذات مقطورة وسيارة سياحية.
بشار: وفاة 4 أشخاص في حادث مرور
تسبب حادث مرور وقع في 16 جانفي 2022 في وفاة 4 أشخاص إثر اصطدام سيارة بشاحنة في ولاية بشار.
وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد إستجابت فرق الإنقاد والإسعاف بوحدة الحماية المدنية لولاية بشار. بعد بلاغ عن حادث مرور، وقع على الساعة الثانية صباحا و43د. كما تمثل الحادث في اصطدام سيارة لنقل المواشي جياكا بسيارة بيجو 505. بالمخرج الجنوبي لمدينة بشار، بلدية بشار.
وأضاف البيان، أن الحادث أسفر عن وفاة 04 أشخاص بعين المكان كانوا على متن السيارة بيجو 505. كما تم نقل الضحايا من طرف الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى.