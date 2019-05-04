حادث مرور يخلف 5 قتلى من عائلة واحدة في بسكرة

من بين الضحايا رضيعة عمرها أقل من سنة

هلكت عائلة بكاملها تضم خمسة أفراد في حادث مرور أليم، وقع أول أمس، بضواحي منطقة «الشقة» جنوب بسكرة.

واستنادا إلى مصالح الحماية المدنية فقد وقع الحادث، في حدود الثالثة والنصف بعد الزوال، إثر اصطدام عنيف بين شاحنة يقودها شاب ثلاثيني تحمل ترقيم ولاية المسيلة.

ومركبة سياحية من نوع «سامبول» تحمل ترقيم ولاية الوادي كانت تقل الضحايا، وهم الأب والأم 36 و34 سنة، وأبناؤهما الثلاثة الذين تراوحت أعمارهم بين سنة واحدة و6 سنوات.

لفظ أربعة منهم أنفاسهم الأخيرة بمكان الحادث، متأثرين بقوة الاصطدام الذي حطم مركبتهم بشكل كامل، مما صعب على عناصر الحماية المدنية انتشال جثثهم.

فيما توفي السائق بعد نقله إلى المستشفى، حيث تم تحويله إلى مصلحة الإنعاش بسبب حالته الخطيرة، بالموازاة مع تحويل جثث المتوفين إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بشير بن ناصر.

من جهتها سارعت مصالح الدرك الوطني إلى مكان الحادث وباشرت التحقيق في أسبابه، حيث رجحت التحقيقات الأولية وجود تجاوز خطير من أحد السائقين.

مما تسبب في الاصطدام الذي أودى بحياة العائلة تنحدر من منطقة جامعة بولاية الوادي.