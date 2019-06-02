حادث مرور يخلف 7 جرحى في البيض

خلف حادث مرور، وقع بمنطقة لقرمي، في بلدية البيض، أمس السبت، اصابة 7 أشخاص بجروح، حسبما علم اليوم الأحد، لدى مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر، لـ”وأج”، أن الحادث وقع مساء أمس السبت، على مستوى الطريق “رقم 47″، بالمخرج الجنوبي الشرقي لعاصمة الولاية.

وذلك عقب إنحراف وإنقلاب سيارة أجرة، تعمل على الخط الرابط بين البيض والجلفة.

وقد خلف الحادث، تعرض سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و38 سنة، لإصابات مختلفة.

وقد تم تحويل المصابين، من طرف عناصر الحماية المدنية، إلى المؤسسة الإستشفائية محمد بوضياف، بعاصمة الولاية، لتلقي العلاج .

من جانبها فتحت مصالح الأمن المختصة، تحقيقا في ملابسات الحادث، حسب ذات المصدر.