حادث مرور يطيح بشبكة لترويج الكوكايين بتلمسان

تمكنت عناصر الامن الوطني للأمن الحضري السادس،بتلمسان،الاطاحة بشبكة لترويج الكوكاين،بعد وقوع حادث مرور بحي أبو تاشفين.

العملية جاءت إثر دورية، روتينية لعانصر الشرطة للأمن الحضري السادس، بأمن ولاية تلمسان خلال عطلة نهاية الاسبوع.

أين تم تسجيل حادث مرور على مستوى حي أبو تاشفين متبوع بتخريب أملاك الدولة.

وبعد التفتيش الدقيق للمركبة التى كان على متنها شخصين، تم العثور على 15 غ من المخدرات الصلبة، من نوع كوكايين ملفوفة بقطع بلاستيكية وبعد التحقيقات تم الإطاحة بالممون الرئيسي.

وتم تقديمهم للعدالة وصدور في حقهم أمر بالايداع الحبس المؤقت.