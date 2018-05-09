حادث مرور يودي بحياة لاعب سابق لشبيبة القبائل

تعرض اللاعب الدولي الليبي، عمر داوود، اللاعب السابق لشبيبة القبائل، اليوم الأربعاء، لحادث مرور أليم أودى بحياته.

وكشفت وسائل إعلام ليبية، أن مدافع المنتخب الليبي، تعرض لنزيف داخلي إثر هذا الحادث، ما أدى لوفاته عن عمر يناهز الـ 35 سنة.

وسبق لعمر داوود، أن حمل ألوان فريق شبيبة القبائل، موسم 2005-2007، إضافة للعديد من الأندية الليبية الكبيرة، على غرار الأهلي الطرابلسي.

وكان عمر داود، قد توج قبل أيام قليلة، ببطولة الدرجة الأولى الليبية، رفقة نادي الصداقة، الذي ضمن الصعود للدوري الليبي الممتاز.

وإثر هذا الحادث الأليم، قدمت إدارة شبيبة القبائل، عبر موقعها الرسمي، تعازيها الخالصة لعائلة الفقيد، والكرة الليبية بصفة عامة،