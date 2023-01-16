حادث مرور يودي بحياة مشجعين كانوا متوجهين لحضور نصف نهائي خليجي 25

لقي اليوم الإثنين، مشجعين مصرعهم جراء حادث مرور بالعراق، أثناء توجههم للملعب البصرة الدولي لحضور نصف نهائي كأس الخليج 25، والذي سيجمع بالمنتخبين العراقي والقطري.

ونقلت شبكة “بي إن سبورتس” الإخبارية، عبر تويتر، أن حادث مرور أدى إلى وفاة عدد من مشجعين قادمين من مدينة الناصرية إلى ملعب البصرة الدولي، وذلك لحضور مباراة العراق وقطر في بطولة “خليجي25”.