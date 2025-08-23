حادث مرور يُخلف 5 ضحايا في البويرة!

أصيب 5 أشخاص، في حادث مرور وقع اليوم السبت، على الطريق الوطني رقم 05 بمنطقة أسولا، ببلدية ودائرة بشلول في البويرة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تمثّل الحادث في اصطدام بين حافلة صغيرة وسيارة ودراجة نارية.

وقد تدخلت فرق الاسعاف التابعة للوحدة الثانوية بشلول على الساعة 10:09 صباحًا في هذا الحادث.

وقامت بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى العيادة المتعددة الخدمات بمدينة بشلول لتلقي العلاج.