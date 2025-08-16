حادث وادي الحراش.. التعرف على الشخص المجهول الهوية بمستشفى عين النعجة

تم التعرف على أحد المصابين “المجهول الهوية”،في حادث سقوط الحافلة بوادي الحراش، بالعاصمة، وهو المواطن “م.س”، وينحدر من ولاية غرداية، حيث يتلقى العلاج حالياً في المستشفى العسكري بعين النعجة.

وكانت صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، قد تداولت صورة للمواطن، وهو من ضحايا حادث سقوط الحافلة بوادي الحراش، حيث لم يتم التعرف على هويته من قبل المصالح المختصة.

ويتواجد الضحية، بمصلحة الإنعاش بمستشفى عين النعجة العسكري، حيث لم يوجد بحوزته لا هاتف ولا وثائق.

وفي خطوة للاطمئنان على حالته الصحية، أجرى رئيس جمعية “خليني شاطر”، كريمي أمين، اتصالاً هاتفياً به هذا الصباح. كما قام أفراد عائلته بزيارته في المستشفى.