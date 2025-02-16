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أخبار الجزائر

حادث ورقلة.. إرتفاع الحصيلة إلى 16 جريحا

بقلم عايدة.ع
حادث ورقلة.. إرتفاع الحصيلة إلى 16 جريحا
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ارتفعت حصيلة ضحايا حادث المرور الذي وقع صباح اليوم على مستوى الطريق الولائي رقم 206، بلدية و دائرة ورقلة، إلى 16 جريحا.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها سجلت في حصيلة نهائية للحادث إصابة 16 شخصا بجروح مختلفة. تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

وكانت مصالح الحماية المدنية قد أعلنت في حصيلة أولية عن إصابة 11 شخصا جراء اصطدام بين حافلتين. على مستوى الطريق الولائي رقم 206، بلدية و دائرة ورقلة.

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