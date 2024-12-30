حادث ورقلة.. إرتفاع الحصيلة إلى 40 جريحاً

ارتفعت حصيلة حادث المرور الذي وقع صبيحة اليوم الإثنين، على مستوى الطريق الوطني رقم 03 النقطة الكيلومترية 649 طريق حاسي مسعود-تقرت، بلدية و دائرة حاسي مسعود بولاية ورقلة إلى 40 جريحا.

وأكدت مصالح الحماية المدنية، ارتفاع عدد الجرحى الذين أصيبوا في الحادث في حصيلة نهائية نشرتها عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك.

حيث أصيب 40 شخصا بجروح مختلفة، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

يشار أن مصالح الحماية تدخلت صباح اليوم من أجل حادث مرور تمثل في انحراف و انقلاب حافلة لنقل المسافرين خط. (تبسة-حاسي مسعود) على مستوى الطريق الوطني رقم 03 النقطة الكيلومترية 649 طريق حاسي مسعود-تقرت. بلدية و دائرة حاسي مسعود، وأعلنت عن إصابة 15 شخصا في حصيلة أولية للحادث.

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