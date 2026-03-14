حادث ورقلة.. ارتفاع حصيلة الضحايا  

أعلنت مصالح الحماية المدنية، عن ارتفاع حصيلة ضحايا حادث المرور المميت الذي وقع صبيحة اليوم، بولاية ورقلة بالضبط على مستوى الطريق الوطني رقم 03، ببلدية حاسي مسعود، إلى 8 جرحى.

وكانت ذات المصالح قد أعلنت في وقت سابق، عن وفاة شخص وإصابة 4 آخرين. في حادث اصطدام بين شاحنة ذات مقطورة وحافلة لنقل المسافرين تشغل خط جانت-قسنطينة.

حيث جرى تحويل جثة الضحية المتوفاة والبالغ من العمر 26 سنة إلى مصلحة حفظ الجثث. فيما تم اسعاف ونقل الجرحى إلى المستشفى المحلي.

