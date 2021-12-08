حادث: وفاة سائق دهسته عجلات شاحنة ذات مقطورة بأربوات في البيض
توفي سائق شاحنة يبلغ 51 سنة مساء اليوم ينحدر من ولاية وهران إثر حادث دهس بعجلات شاحنة بعدما تعطلت به فنزل إلى اصلاحها ببلدية أربوات في ولاية البيض.
هذا وتدخلت مصالح الحماية المدنية لنقل وتحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الأبيض سيد الشيخ فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الحادث.
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ودعت المديرية العامة للحماية المدنية كافة المواطنين الرفع من درجة الحيطة و الحذر بعد التقلبات الجوية الأخيرة خصوصا بعد التساقط الكثيف للثلوج.
وفي هذا السياق دعت المديرية العامة للحماية المدنية المواطنين بعدم التنقل إلى المناطق والقمم الجبلية حاليا. وبالخصوص المناطق التي تشهد تساقط كثيف للثلوج.
وهذا لتفادي الحوادث سواء، المرور أو حوادث السقوط. بالإضافة إلى تسهيل حركة المرور و تنقل مصالح الحماية المدنية في حال طلب النجدة.
وبالنسبة لمستعملي الطريق دعت السائقين إلى ضرورة تخفيض السرعة واستعمال الأضواء حتى في وضح النهار واحترام مسافة الأمان و عدم القيام بالمنورات الخطيرة.
كما نصحت ذات المصالح بالابتعاد عن الوديان و حواف الأودية. الى جانب مراقبة الأطفال وتعليمهم عدم التواجد بالوديان والأخطار التي تمثلها.
إضافة الى عدم المغامرة و المجازفة بقطع الأودية على الأقدام أو بالمركبات و عدم الاحتماء تحت الأنفاق أو فوق الجسور.
الى جانب ذالك، طالبت بمرافقة الأطفال لا سيما الصغار للذهاب للمدارس واختيار الطريق الآمن والإنتباه الجيد من الأسلاك الكهربائية. التي قد تسقط جراء الرياح القوية.
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