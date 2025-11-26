حادث وهران.. ارتفاع الحصيلة إلى 12 جريحا

ارتفعت حصيلة حادث المرور الذي وقع صبيحة اليوم الأربعاء، على مستوى الطريق الولائي رقم 33، ببلدية مسرغين، بولاية وهران، إلى 12 جريحا.

وكانت مصالح الحماية المدنية، قد أعلنت في وقت سابق عن تسجيل حادث مرور على مستوى الطريق الولائي رقم 33. بلدية مسرغين، دائرة بوتليليس بولاية وهران، والذي أسفر في حصيلة أولية عن إصابة 9 أشخاص.

يشار أن الحادث نجم عن اصطدام بين حافلتين لنقل المسافرين، أين تم سعاف الجرحى ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

