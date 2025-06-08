حادث وهران.. ارتفاع الحصيلة إلى 25 جريحا

ارتفعت حصيلة حادث المرور الذي وقع اليوم الاحد، على مستوى الطريق الوطني رقم 04 بلدية و دائرة وادي تليلات بولاية وهران إلى 25 جريحا.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أن حادث الاصطدام الذي وقع بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنة ذات صهريج محملة بالماء، بولاية وهران على مستوى الطريق الوطني رقم 04 ، بلدية وادي تليلات، أسفر عن إصابة 25 جريحا من بينهم ضحيتين في حالة حرجة تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

وكانت مصالح الحماية المدنية تدخلت على الساعة 12سا 36د من أجل حادث اصطدام بين شاحنة و حافلة. على مستوى الطريق الوطني رقم 04 بلدية و دائرة وادي تليلات. حيث خلّف الحادث إصابة 13 شخصا ،لهم جروح مختلفة.

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