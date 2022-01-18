حادث وهران.. الاتحاد العام للعمال يعزي عائلات الضحايا

تقدم الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سليم لباطشة، بتعازيه والمواساة لعائلات ضحايا سقوط رافعة بعمارة قيد الانجاز في وهران. كما جاء في التعزية “باسمه الخاص وباسم منتسبي الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالتعازي الخالصة والمواساة لعائلات الضحايا”.

“راجيا من الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح الجنان”. كما “يتمنى للجريح الشفاء العاجل والتعافي والعودة إلى أسرته. “انا لله و انا اليه راجعون”.

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ولقي 4 عمال مصرعهم اليوم الثلاثاء، إثر إنهيار رافعة لنقل العمال في عمارة قيد الإنجاز بحي ميرامار بولاية وهران.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت الحماية المدنية لولاية ‎وهران على الساعة 09 و54 دقيقة. على إثر حادثة سقوط رافعة “مصعد ميكانيكي” لبناية في طور الإنجاز تتكون من 11 طابقا بحي ميرامار، بلدية وهران.

كما أسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص كحصيلة أولية، وهم عمال بالورشة. و إصابة 01 أخر بجروح، مشيرا إلى أن العملية متواصلة.

من جهته قال الرائد سفيان بهلولي طبيب بوحدة الحماية المدنية لولاية وهران، أنه تم تلقي نداء إستغاثة من حي ميرامار مفاده إنهيار عمارة، مؤكدا أنه تم تجهيز كافة الوحدات والوسائل من أجل التنقل إلى الحي.

وأضاف الرائد بهلولي، أنه وبمجرد الوصول إلى حي ميرامار تبين أن العمارة هي قيد الإنجاز، كما أن سبب الحادث هو سقوط رافعة لنقل العمال من الطابق الحادي عشر. حيث كان على متنها 5 أشخاص.

وكشف الرائد في ذات السياق، أن الأشخاص الذين كانوا على متن الرافعة تتراوح أعمارهم مابين 30 و50 سنة. حيث توفي منهم 3 في مكان الحادث. فيما تم نقل الشخصين الآخرين في حالة حرجة إلى المستشفى ليلقى الضحية الرابعة حتفه وبقي شخص آخر يتلقى العلاج بالمستشفى.