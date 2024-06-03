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أخبار الجزائر

حادث تيزي وزو.. ارتفاع عدد الجرحى إلى 10

بقلم خالد زوبيري
حادث تيزي وزو.. ارتفاع عدد الجرحى إلى 10
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ارتفع عدد إصابات حادث المرور، الذي وقع اليوم الاثنين، بولاية تيزي وزو إلى 10 جرحى في حصيلة نهائية. حسب ما أعلنت عنه مصالح الحماية المدنية .

وكانت آخر التقديرات تشير إلى إصابة 6 أشخاص اثر هذا الحادث الذي تمثل في تمثل في إنحراف و انقلاب حافلة لنقل المسافرين مع اصطدامها بسيارتين بالمكان المسمى بوخالفة بلدية و دائرة  تيزي وزو.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أن المصابين الـ10 أشخاص لهم جروح مختلفة، في حين 3 لهم صدمة تم اسعافهم ونقلهم الى مستشفى المحلي.

رابط دائم : https://nhar.tv/eWwx0
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