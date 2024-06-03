حادث تيزي وزو.. ارتفاع عدد الجرحى إلى 10
بقلم خالد زوبيري
ارتفع عدد إصابات حادث المرور، الذي وقع اليوم الاثنين، بولاية تيزي وزو إلى 10 جرحى في حصيلة نهائية. حسب ما أعلنت عنه مصالح الحماية المدنية .
وكانت آخر التقديرات تشير إلى إصابة 6 أشخاص اثر هذا الحادث الذي تمثل في تمثل في إنحراف و انقلاب حافلة لنقل المسافرين مع اصطدامها بسيارتين بالمكان المسمى بوخالفة بلدية و دائرة تيزي وزو.
وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أن المصابين الـ10 أشخاص لهم جروح مختلفة، في حين 3 لهم صدمة تم اسعافهم ونقلهم الى مستشفى المحلي.
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