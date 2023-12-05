حادث مرور أولاد جلال.. ارتفاع عدد الضحايا إلى 8 قتلى

ارتفع عدد ضحايا حادث المرور، الذي وقع مساء اليوم الثلاثاء، بين ولايتي أولاد جلال والمسيلة إلى 8 قتلى و15 جريح في حصيلة نهائية. حسب ما أعلنت عنه مصالح الحماية المدنية .

وكانت آخر التقديرات تشير إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين اثر هذا الحادث الأليم .

وللإشارة، فإن الحادث تمثل في اصطدام شاحنتين بحافلة لنقل المسافرين تربط خط بسكرة والجزائر العاصمة على مستوى الطريق الوطني رقم 46 أ بالضبط على مستوى منطقة سيديثامر ببلدية الشعيبة .

وخلف الحادث وفاة 8 أشخاص (3 رجال، 3 نساء وطفلين من جنس ذكر وانثى)، وإصابة 15 شخص منهم 9 بجروح متفاوتة الخطورة، تم اسعافهم ونقلهم للمستشفى و6 في حالة صدمة تم اسعافهم في مكان الحادث.

ومن جهتها، قامت مصالح الأمن المختصة اقليميا بفتح تحقيق لمعرفة أسباب هذا الحادث المميت.