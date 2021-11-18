حارسة المنتخب الإيراني: “تعرضت للتنمنر وسأقاضيكم”

أكدت حارسة المنتخب الإيراني للسيدات زهرة قدي أنها تعرضت للتنمر من طرف الإتحاد الأردني لكرة القدم بعدما تم التشكيك في حقيقة جنسها.

وأكدت الحارسة في تصريحات صحفية أبرزتها “صن” البريطانية أكدت فيها أنها ستقاضى المسؤولين فى الاتحاد الأردني لكرة القدم بسبب التنمر الذي واجهته.

وأنقذت زهرة قدي، 32 عاما، ركلتي جزاء في الفوز 4-2 بركلات الترجيح ليضمن منتخب إيران مكانه في كأس آسيا للسيدات للمرة الأولى.

وقالت الحارسة الإيرانية زهرة قدي: “أنا امرأة، هذا تنمر من الأردن، سأرفع دعوى قضائية”.