حارسة مرمى الخضر تلتحق بصفوف أولمبيك مارسيليا

أعلنت إدارة نادي أولمبيك مارسيليا للسيدات، اليوم الخميس، تعاقدها مع حارسة مرمى المنتخب الوطني النسوي، كلوي نغازي، قادمة من نادي لوهافر.

وسبق لحارسة المنتخب الوطني للسيدات، أن تم اختيارها من بين أفضل خمس حارسات مرمى الموسم الماضي. وذلك في حفل جوائز الاتحاد الفرنسي للاعبي كرة القدم المحترفين، عندما كانت نغازي تنشط في صفوف نادي فلوري المنتمي إلى الدرجة الأولى الفرنسية وتأهلت رفقته لنصف نهائي كأس فرنسا.

وتعوّل إدارة نادي الجنوب الفرنسي على خبرة حارسة المرمى الجزائرية، لتقديم الإضافة للفريق هذا الموسم.