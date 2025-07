حارسة مرمى المنتخب الوطني ضمن التشكيلة المثالية لـ”كان” السيدات

حظيت حارسة مرمى المنتخب الوطني للسيدات، كلوي نغازي، بالاعتراف، نظير تألقها في دور المجموعات من كأس أمم إفريقيا للسيدات.

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، عن تشكيلته المثالية لمرحلة المجموعات من “كان” السيدات، والتي ضمّت اسم كلوي نغازي.

ويأتي اختيار حارسة مرمى سيدات الخضر، ضمن التشكيلة المثالية، لتمكّنها من المحافظة على عذرية شباكها في مباريات دور المجموعات.

وتعتبر حارسة المرمى كلوي نغازي، اللاعبة الوحيدة من المنتخب الوطني للسيدات، التي تواجدت ضمن هذه التشكيلة المثالية.

Best of the Best. 💫

Here’s your Group Stage XI for the #TotalEnergiesWAFCON2024. 😮‍💨 pic.twitter.com/pcXd6ZtFtS

— CAF Women’s Football (@CAFwomen) July 16, 2025