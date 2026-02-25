حارسة مرمى المنتخب الوطني للسيدات تلتحق بنادي مونبوليي

فصلت حارسة مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم، كلوي يمينة نغازي، في وجهتها الجديد، بالتحاقها بنادي مونبوليي الفرنسي.

وأعلنت إدارة نادي مونبوليي، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، خبر التحاق كلوي يمينة نغازي، بالفريق.

كما أرفق مسؤولو النادي الفرنسي، صور حارسة مرمى المنتخب الوطني للسيدات، بقميص ناديها الجديد مونبوليي.

وجاءت هذه الخطوة من كلوي نغازي، بانضمامها لنادي مونبوليي، بعد فسخ عقدها مع أولمبيك مارسيليا.

يذكر أن كلوي يمينة نغازي، متواجدة حاليا في الجزائر، أين تشارك في تربص المنتخب الوطني للسيدات، الجاري بسيدي موسى.