حارسة مرمى المنتخب الوطني للسيدات تلتحق بنادي مونبوليي
بقلم النهار أونلاين
فصلت حارسة مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم، كلوي يمينة نغازي، في وجهتها الجديد، بالتحاقها بنادي مونبوليي الفرنسي.
وأعلنت إدارة نادي مونبوليي، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “X”، خبر التحاق كلوي يمينة نغازي، بالفريق.
كما أرفق مسؤولو النادي الفرنسي، صور حارسة مرمى المنتخب الوطني للسيدات، بقميص ناديها الجديد مونبوليي.
وجاءت هذه الخطوة من كلوي نغازي، بانضمامها لنادي مونبوليي، بعد فسخ عقدها مع أولمبيك مارسيليا.
يذكر أن كلوي يمينة نغازي، متواجدة حاليا في الجزائر، أين تشارك في تربص المنتخب الوطني للسيدات، الجاري بسيدي موسى.
𝐂𝐇𝐋𝐎𝐄́ 𝐍’𝐆𝐀𝐙𝐈 𝐄𝐒𝐓 𝐌𝐎𝐍𝐓𝐏𝐄𝐋𝐋𝐈𝐄́𝐑𝐀𝐈𝐍𝐄 ! 🤩🧤
🇩🇿 La Fenec arrive dans l’Hérault pour défendre nos couleurs !
Bienvenue Chloé 🤝#MHSCF pic.twitter.com/N1aKqg9jFk
— MHSC Féminines Officiel (@mhsc_feminines) February 22, 2026
