حارس الترجي التونسي: “فرحتي عند فوز الجزائر تعادل فرحت بلايلي”

وقال معز بن شريفية، في تصريات للصحافة المصرية: “عندما يلعب بلايلي مع المنتخب الجزائري، كأنني أنا الذي ألعب”.

وأضاف حارس الترجي: “هذا اللاعب تعب ، وضحى بالكثير، كما قدم الكثير للجماهير، لهذا أسعد كثيرا من أجله”.

يذكر أن يوسف بلايلي، تألق بشكل لافت رفقة المنتخب الوطني، وبصم على مستوى كبير، خلال مباريات الخضر في أمم إفريقيا 2019.

Moez Ben Cherifia : « Moi quand Belaili joue avec sa sélection on dirait que c’est moi qui joue ! Tellement cet homme a souffert et galèrer … et il a tellement donner à mon club ! Alors quand lui il joue et gagne c’est comme si c’était moi et je suis super content pour lui ! » pic.twitter.com/7CpjI9Bmco

