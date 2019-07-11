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حارس الترجي التونسي: “فرحتي عند فوز الجزائر تعادل فرحت بلايلي”

الرياضة
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حارس الترجي التونسي: “فرحتي عند فوز الجزائر تعادل فرحت بلايلي”
بقلم كريم.تيغرمت

عبّر حارس ناي الترجي التونسي، معز بن شريفية، عن محبته الكبيرة للمنتخب الجزائري، وبالخصوص لمهاجمه يوسف بلايلي.

وقال معز بن شريفية، في تصريات للصحافة المصرية: “عندما يلعب بلايلي مع المنتخب الجزائري، كأنني أنا الذي ألعب”.

وأضاف حارس الترجي: “هذا اللاعب تعب ، وضحى بالكثير، كما قدم الكثير للجماهير، لهذا أسعد كثيرا من أجله”.

يذكر أن يوسف بلايلي، تألق بشكل لافت رفقة المنتخب الوطني، وبصم على مستوى كبير، خلال مباريات الخضر في أمم إفريقيا 2019.


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