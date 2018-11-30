حارس الخضر أحسن لاعب في ميتز خلال شهر نوفمبر

الرياضة
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حارس الخضر أحسن لاعب في ميتز خلال شهر نوفمبر أوكيدجة
بقلم عبد النور حواز

توج الحارس الدولي الجزائري أليكسندر أوكيدجة بجائزة أفضل لاعب في فريقه ميتز خلال شهر نوفمبر.

وجاء تتويج حارس الخضر  بعد إحتلاله المركز الأول في التصويت الذي أطلقه الفريق الفرنسي الناشط في القسم الثاني.

وتفوق صاحب ال30 عاما على مواطنه فريد بولاية بعد تألقه الشديد في الشهر الحالي ومُساهمته الكبيرة في إحتلال ميتز المركز الأول.


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