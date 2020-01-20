حارس الخضر السابق يروي تفاصيل هجرته لليونان ومواجهته الموت

إختار الحارس الشاب في صفوف فريق شباب قسنطينة مهدي سيوان الهجرة الغير شرعية نحو أوروبا، بسبب التهميش الذي عانى منه مع فريق السي أس سي.

وأكد الحارس الشاب في صفوف شباب قسنطينة مهدي سيوان في تصريح لتلفزيون النهار أنه واجه الموت في طريق هجرته إلى اليونان.

” شاهدت الموت في طريقي من تركيا إلى اليونان.. عانيت كثيرا في طريق الغابة حيث بقيت لمدة ثلاثة أيام دون أكل، كما أنني كنت أشرب من المياه القذرة”.

وأضاف: “شعرت أنني تعرضت للحقرة مع فريق شباب قسنطينة، لقد خلقوا لي المشاكل في الفريق، وكل يوم مشكل جديد، وأنا لم أتمكن من مواجهة هذا”

“حتى لو تلعب بطريقة جيدة، إلا أن ذلك لن يكفي من أجل المشاركة الأساسية، والمشكل أن الحارس الذي ينافسك على المنصب الأساسي لا ينافسك رياضيا بل “بالمعريفة يكون باباه حاجة، كنت محقور في الجزائري وقررت البحث عن الفرصة خارج الجزائر””.