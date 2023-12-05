حارس الخضر ضمن التشكيلة المثالية لـ “الليغ 2 “

تواجد حارس عرين الخضر أنتوني ماندريا ضمن التشكيلة المثالية للجولة 16 من دوري الدرجة الثانية للبطولة الفرنسية.

وكان أنتوني ماندريا قد قدم مستويات كبيرة في الأسبوع الماضي في مباراة فريقه كان أمام باستيا، أين قاد فريقه للفوز بثلاثية نظيفة.

وتصدى حارس الكتيبة الوطنية، لعدد من الهجمات و الكرات للفريق العاصمة، كما نال تنقيطا مميزا بـ 8.1 من 10.

ويعول الجمهور الجزائري برفقة الناخب الوطني جمال بلماضي على ماندريا في كأس إفريقيا بعد ترسيم مكانته الأساسية، في ظل تراجع مستوى رايس وهاب مبولحي المرشح للعودة هو الأخر لـ “الخضر” في العرس الكروي القاري.

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